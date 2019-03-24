РИАМО - 24 мар. На съезде в Кутузовский тоннель в Москве водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 8:30 утра на съезде в Кутузовский тоннель водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате один человек погиб, один пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта, погибший в ДТП – водитель легкового автомобиля, мужчина 1988 года рождения. У него было 54 штрафа, в основном за скорость.