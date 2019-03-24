РИАМО - 24 мар. В центре столицы трое неизвестных злоумышленников напали на молодого человека, избили его и ранили ножом, подозреваемые скрылись, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Двадцать первого марта в 22:30 в сквере по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 15, строение 1, трое неизвестных руками и ногами нанесли телесные повреждения пострадавшему, после чего один из неизвестных неустановленным предметом причинил ему ранение, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего 1992 года рождения с колото-резаным ранением груди госпитализировали в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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