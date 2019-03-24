РИАМО - 24 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (21 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 января 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: дачное некоммерческое партнерство «Ваулино», расположенное вблизи деревни Ваулино Можайского городского округа Московской области», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на территории от северной границы деревни Сивково до восточной границы села Борисово, далее на запад вдоль границы Можайского округа до южной границы деревни Шимоново, далее до западной границы Преснецово и далее до северной границы деревни Сивково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.