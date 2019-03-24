РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Управляющая компания подмосковного Подольска проверит систему противопожарной безопасности в многоквартирных домах до 27 марта, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«Проверка систем противопожарной безопасности домов. Сообщаем, что с 25 по 27 марта будет проводиться плановая проверка работоспособности систем пожарной безопасности всех домов нашего управления. В понедельник, 25 марта, – Бородинский бульвар, 2 и Давыдова, 6/1 и 16. Остальные дома – 26 и 27 марта. Время проверки: с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 22:00», – говорится в сообщении.

Проверять безопасность в жилых домах будет подрядчик – ООО «Орбита». При проверке срабатывает сирена, опускаются и блокируются лифты, включаются насосы с подпором воздуха.