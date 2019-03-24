РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. В подмосковном Королеве прошла областная акция «Единый день ГТО», в ходе мероприятия более 50 жителей муниципалитета сдали нормативы ГТО, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Королева Александр Ходырев.

«Наш город (23 марта – ред.) присоединился к областной акции «Единый день ГТО». Тестирование прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Металлист». Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали более 50 человек разного возраста», – написал Ходырев.

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки, существовавшая с 1931 по 1991 год, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликвидацией СССР комплекс ГТО прекратил существование, но с 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях современной России. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам.