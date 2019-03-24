РИАМО - 24 мар. Люди с заболеванием рака мозга перечислили первые симптомы, которые они ощущали при начале болезни и игнорировали, сообщает Газета.ru.

«Больные поделились, что их первыми симптомами стали проблемы с памятью и частая потеря равновесия. Многие люди списывали это на старение и не хотели обращаться к врачам», – говорится в сообщении.

Эксперты Королевского колледжа Лондона в своем исследовании установили, что люди зачастую не воспринимали именно непостоянные, но повторяющиеся симптомы. Так, заболевшие игнорировали проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, не обращали внимания на то, что они стали более неуклюжими, чувствовали чаще усталость. В больницу пациенты обращались только тогда, когда возникали подозрения на инсульт, деменцию или резко падало зрение.

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