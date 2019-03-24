РИАМО - 24 мар. В подмосковном Красноармейске произошел пожар в квартире, в результате инцидента есть один пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать третьего марта в 20:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, <….> город Красноармейск, улица Трудпоселок, дом 4», – говорится в сообщении.

В 21:59 пожар удалось локализовать, в 00.20 – ликвидировать открытое горение. В результате инцидента пострадал один человек. Для ликвидации возгорания задействованы четыре единицы техники, 10 человек.