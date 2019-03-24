РИАМО - 24 мар. Сообщение анонима о минировании торгового центра «РИО» в Москве оказалось ложным, при проверке опасных предметов не обнаружено, сообщает «Интерфакс».

Из-за информации о минировании из здания эвакуировали порядка 2,5 тысяч человек.

«Сотрудники полиции и специалисты проверили здание ТЦ «РИО» после анонимного сообщения об угрозе взрыва, никаких подозрительных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.