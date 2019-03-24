РИАМО - 24 мар. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега и дождей, температура воздуха прогреется до 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферные фронты североатлантических циклонов не оставляют столицу и область. Не успеет один циклон покинуть Московию, как на подходе уже следующий атмосферный вихрь. Воскресный день окажется для столицы пасмурным. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура в Москве – от 4 до 6, по области – от 1 до 6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 75%.

Синоптики добавляют, что организм человека после длительной зимы с частыми некомфортными погодными условиями постепенно приспосабливается к весенней перестройке в природе. У многих людей нарождающиеся весенние изменения могут вызывать различные отрицательные реакции – депрессивные и тревожные симптомы, нарушение сна, раздражительность, острые проявления хронической усталости, снижение физических сил и умственной активности. Эти симптомы могут сопровождаться и частыми приступами мигрени, сосудистыми нарушениями, обострениями гастритов или язвенной болезни желудка, сбоями в гормональной системе.