РИАМО - 23 мар. В городском округе Химки ликвидировали все незаконные рекламные конструкции, демонтаж которых проводился на протяжении нескольких лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ежегодно в округе устраняли более 5,5 тысяч незаконных объектов. Большую часть рекламных конструкций составляли щиты размером полотна 3х6 и 5х15 метров.

«На данный момент в городском округе Химки не осталось незаконных рекламных конструкций. Последний рекламный щит размером полотна 5х15 метров был демонтирован на Шереметьевском шоссе силами управления рекламы. По мнению специалистов, демонтаж таких конструкций является наиболее сложным в связи с их габаритами, весом и расположением вдали от дорог», – говорится в сообщении.

Как уточнил глава округа Дмитрий Волошин, реклама должна быть согласованной и рекламные конструкции должны приносить доход в бюджет округа.

«Эти средства в дальнейшем мы используем для благоустройства, поэтому так важно проводить регулярные рейды по борьбе с незаконной рекламой», – сказал Волошин.

Демонтаж незаконных рекламных конструкций является достаточно сложным мероприятием в связи с тем, что бесхозные объекты расположены на оживленных улицах, поблизости могут находиться автомобили и люди, несмотря на предварительные предупреждения о предстоящих работах.