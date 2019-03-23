РИАМО - 23 мар. Мещанский суд Москвы постановил признать незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова Павлу Грудинину, ранее с таким иском в суд обратился бывший депутат Госдумы Борис Иванюженков, сообщает ТАСС.

«Мещанский суд Москвы признал решение президиума ЦК КПРФ незаконным и обязал ЦИК передать мандат в соответствии с предусмотренным законом порядком», – сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Он дополнил, что с соответствующим иском в суд обратился Иванюженков, который также был в списке кандидатов в Госдуму от КПРФ в 2016 году.

Мандат депутата Госдумы РФ, ставший вакантным после смерти ученого-физика Жореса Алферова, передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

Центризбирком отказал в передаче мандата депутата Госдумы Грудинину на заседании 21 марта. Так, из 13 голосовавших инициативу поддержал лишь один – член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. Грудинину отказали в мандате из-за счетов за рубежом, он не закрыл несколько иностранных счетов и вкладов, хотя и подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами. До этого Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов городского поселения Видное, причиной стало нарушение депутатской этики.