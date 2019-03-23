РИАМО - 23 мар. На западе столицы на Никулинской улице сотрудники полиции изъяли в одной из квартир арсенал оружия, патроны, а также инструменты для изготовления оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В одной из квартир на Никулинской улице изъят арсенал незаконного оружия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

Также полицейские задержали 45-летнего ранее судимого мужчину. По словам задержанного, он приобретал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое.

Согласно проведенному исследованию изъятый пистолет «ТТ» относится к ручному боевому огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы, а 15 патронов являются штатными боеприпасами к нему.

Кроме того, в ходе осмотра изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет системы «Наган», предметы, похожие на части к огнестрельному оружию, боеприпасы различных калибров около 600 штук.

В квартире оперативники обнаружили и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.