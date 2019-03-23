РИАМО - 23 мар. Посетителей столичного торгового центра XL эвакуировали из-за угрозы взрыва, всего из здания вывели порядка 800 человек, сейчас здание проверяют оперативные службы, сообщает ТАСС.

«Из торгового центра XL на Дмитровском шоссе эвакуированы около 800 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва», – сказал источник агентства в экстренных службах.

В настоящее время здание проверяют оперативные службы.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.