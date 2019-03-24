РИАМО - 24 мар. В Москве для фестиваля плова, который пройдет в рамках праздника «Навруз-2019» в воскресенье на ВДНХ, заготовили порядка 3 тонн риса.

По словам руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова, в первый фестиваль плова в 2017 году использовалось около 1 тонны риса, в прошлом году – около 1,5 тонн. В этот раз будет около 3 тонн только риса.

В этом году рассчитывают использовать порядка 30 казанов для приготовления плова.

Фестиваль плова этого года отличается от прошлых тем, что в прошлые года плов готовили диаспоры, в этом году плов готовить будут повара, которые специализируются на приготовлении этого блюда.

Навруз, или персидский Новый год, отмечается в день весеннего солнцестояния. Он считается одним из самых древних праздников на Земле, его история насчитывает три тысячи лет.

В сентябре 2009 года Навруз включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а с 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. В Москве праздник Навруз проводят более 10 лет. Его главные цели – укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.