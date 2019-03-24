РИАМО – 24 мар. Для участников программы «Московское долголетие» в воскресенье пройдет спортивно-развлекательный фестиваль «Настройся на весну», гости смогут продемонстрировать физическую подготовку, посмотреть выступления профессиональных спортсменов, принять участие в мастер-классах и викторинах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, здесь пройдут соревнования по дисциплинам комплекса ГТО. В программе – подтягивания, отжимания, наклоны вперед, подъемы тела из положения лежа. У победителей будет возможность сдать нормативы ГТО летом.

«Также запланированы показательные выступления гимнастов, мастеров классических и современных единоборств. Кроме того, пройдет спортивная викторина «Брейн-ринг». В интеллектуальном сражении которой встретятся команда участников проекта «Московское долголетие» и команда молодежного совета управления социальной защиты населения Восточного округа Москвы», – говорится в сообщении.

А финалистки городского конкурса «Московская супербабушка» проведут мастер-классы для всех желающих. Затем состоится торжественное награждение победителей соревнований.

«Фестиваль начнется 24 марта в 13:00 в фитнес-клубе «Квант», – уточняется в материале.