РИАМО - 23 мар. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании, расположенном в деревне Байбаки городского округа Щелково, в тушении пожара принимают участие 18 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 17:11. Здание находится по адресу: Московская область, городской округ Щелково, деревня Байбаки, улица Браварская, дом 35.

«В 19:05 – локализация пожара. В 19:18 – ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлечены шесть единиц техники, 18 человек.

Исходя из информации из открытых источников, по данному адресу находится автосервис.