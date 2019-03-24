РИАМО - 24 мар. На улице Большая Лубянка в столице с воскресенья изменилась схема движения транспорта, запрещен правый поворот на улицу Малая Лубянка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Для комфортного передвижения пешеходов с 24 марта запретят правый поворот на проезд с улицы Большая Лубянка на Малую Лубянку через дом 20, строение 2. Изменение схемы позволит создать безопасные условия для передвижения пешеходов», - говорится в сообщении.

Автомобилисты же смогут проехать на Малую Лубянку через Сретенский переулок, далее по Милютинскому и Фуркасовскому переулкам.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, которые будут установлены на подъездах к участкам изменений», - добавляется в материале.