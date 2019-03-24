РИАМО - 24 мар. Более 80 городских музеев, галерей и выставочных залов в Москве будут работать бесплатно в воскресенье, акция приурочена ко Дню работника культуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жители и гости столицы 24 марта, накануне Дня работника культуры, смогут бесплатно посетить музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города Москвы. Предварительная запись для этого не требуется. Исключение составит краеведческий музей «Дом на набережной» — здесь необходима регистрация по телефону: +7 (495) 959-49-36», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что в акции, которая приурочена ко Дню работника культуры, будут участвовать 83 городских площадки.

«Бесплатно 24 марта можно будет посетить Музей Владимира Высоцкого, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, выставочный зал «Новый Манеж», Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и многие другие», — сказала Сергунина.

Гости Дома Высоцкого на Таганке (улица Высоцкого, дом 3) увидят обновленную постоянную экспозицию, которая открылась в январе этого года. В выставочном зале «Новый Манеж» (Георгиевский переулок, дом 3/3) работает экспозиция «Музей и театр. 100 лет вместе (1918-2018)». Это первый масштабный проект, посвященный коллекции Музея Большого театра.

Кроме того, в Дарвиновском музее (улица Вавилова, дом 57) можно посетить выставку «Дарвин и мы». Она приурочена к 210-летию ученого и 160-летию с момента выхода знаменитого труда ученого «Происхождение видов...».

«Выставка «Русский интерьер. От барокко до минимализма» в музее-заповеднике «Царицыно» (Дольская улица, дом 1) расскажет об истории отечественного интерьера, начиная с эпохи царя Алексея Михайловича и заканчивая 60-ми годами XX века», - добавляется в материале.

День работника культуры в России официально отмечают с 2008 года. Сотрудников музеев, библиотек, театров, концертных организаций, городских и деревенских клубов, специалистов домов культуры и представителей художественных коллективов чествуют 25 марта. Начиная с 2016 года к празднику приурочивают Московский культурный форум. В этот раз он пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта. Программа включает более 100 театральных мероприятий, свыше 80 событий для детей, 50 дискуссий и шесть воркшопов.

Московский культурный форум объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Темой нынешнего форума станет современная городская культура во всем ее многообразии стилей, форм и новых веяний по традиционным направлениям: театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы искусств и библиотеки.