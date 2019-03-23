РИАМО - 23 мар. В городском округе Щелково произошел пожар в строении, возгорание локализовано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать третьего марта в 17:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Щелково, деревня Байбаки, улица Браварская, дом 35», – говорится в сообщении.

В 19:05 пожар локализовали. Для тушения возгорания привлечены шесть единиц техники, 18 человек.

Исходя из информации из открытых источников, по данному адресу находится автосервис.