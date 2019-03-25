РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Автовладельцев подмосковного Подольска с понедельника будут штрафовать за парковку машин на зеленых насаждениях, рейды будут проходить ежедневно, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые автовладельцы Подольска! В связи с наступлением периода активного таяния снега, убедительно просим вас начиная с 25 марта не парковать автомобили на пустырях, газонах и в других местах, не предназначенных для этих целей. Согласно статье «Нарушение требований к размещению транспортных средств» закона Московской области за парковку автомобиля на зеленых насаждениях может грозить административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей, от 10 до 50 тысяч рублей должностным лицам и от 30 до 100 тысяч рублей – юридическим», – говорится в сообщении.

В случае невыполнения данного требования будет производиться фиксация нарушения и составляться материалы об административных правонарушениях для рассмотрения административной комиссией городского округа. Рейды по выявлению нарушителей будут проводиться ежедневно, стартуют они в понедельник.