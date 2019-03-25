РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В четырех многоквартирных домах подмосковного Подольска временно отключат свет в понедельник из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители, сообщаем, что 25 марта с 09:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия на дома по адресам: улица Красногвардейский бульвар, в дома №№ 27/2 и 29В; улица Юбилейная, в дом №25; улица Ленинградская, в дом №12Б», – говорится в сообщении.

Отключение будет произведено из-за работ на подстанции. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.