РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В поселке Молодежный Подольска в понедельник проведут детский мастер-класс по созданию птиц из картона «Весеннее настроение», принять участие смогут все желающие бесплатно, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Молодежный» одноименного поселка в Подольске 25 марта в 11:00 приглашает детей в возрасте от 5 лет на мастер-класс «Весеннее настроение». В рамках мероприятия дети изготовят птиц из гофрокартона и украсят их цветной бумагой или красками. Каждый ребенок сам сможет придумать свой дизайн птицы и сделать свою авторскую птичку, развивая при этом свою сообразительность, фантазию и умелость рук», – говорится в сообщении.

Участие в мероприятии бесплатное. Записаться можно по телефону: 8(977)828-26-03.