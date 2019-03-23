РИАМО - 23 мар. В Одинцовском городском округе в СНТ «Роща» произошел пожар в бане, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать третьего марта в 16:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, СНТ «Роща», 61-й километр Минского шоссе, 9-я линия», – говорится в сообщении.

В 18:20 пожар ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек.