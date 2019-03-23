РИАМО - 23 мар. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отметил свой первый день рождения в колонии, ему разрешили свидание с женой, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Экс-министру исполнилось 63 года. Он получил поздравления от руководства учреждения и своих «студентов».

«Его сегодня поздравило руководство колонии и отряда, где он находится. Вообще Улюкаев очень непроблемный, ведет себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведет кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике. Там не то, чтобы бизнесмены какие-то, но те, кто хочет получить какую-то экономическую грамотность», – сказал заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко.

Максименко уточнил, что Улюкаев чувствует себя хорошо. Также в этот день ему разрешили свидание с женой.

Экс-министр был осужден 15 декабря 2017 года на восемь лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года он потребовал взятку у главы «Роснефти» Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действиям компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 миллионами долларов, будучи уверенным, что в ней находятся вино и колбаса.