РИАМО - 23 мар. В подмосковном Серпухове увеличат число парковочных мест возле социально значимых объектов, где потребность в парковке особенно высока, число машино-мест на парковках увеличится более чем на 300, сообщается на сайте администрации Серпухова.

Совместно с администрацией городского округа министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составило список социально значимых объектов, где потребность в парковочных местах сегодня особо высока.

«Так, например, уже в этом году новым современным паркингом на 100 мест обзаведется «жемчужина» города – Историко-художественный музей. Это позволит горожанам не испытывать трудностей в движении по улице Чехова, во время остановки и разворота больших туристических автобусов», – говорится в сообщении.

Это даст возможность самим жителям и гостям города свободно парковаться на собственном автотранспорте вблизи музея. Сейчас у самой большой картинной галереи Подмосковья можно оставить только 30-40 машин. После благоустройства число парковочных мест увеличится до 100.

В районе Серпуховского музыкально-драматического театра также появятся 50 дополнительных мест для парковки авто.

«Станет удобней припарковать машину и напротив Принарского парка, а также парка имени Олега Степанова, где в летнее время проводится множество развлекательных программ и фестивалей. На стоянках появится более 200 новых мест для авто», – добавляется в сообщении.

Новая парковка появится на Октябрьской улице около домов №12 и 39, на пересечении улицы Бригадной и Октябрьской. Все работы проведут уже в этом благоустроительном сезоне.