РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 мар. В Кванториуме подмосковного Королева в воскресенье с 10:00 начнется «День IT», на нем можно будет поближе познакомиться с системой обучения инженерным наукам, сообщается на странице в Instagram Королевского Кванториума.

«Двадцать четвертого марта в 10:00 детский технопарк «Кванториум» Технологического университета подмосковного Королева откроет свои двери для всех желающих поближе познакомиться с системой обучения инженерным наукам. В этот день каждый ребенок сможет погрузиться в удивительный мир IT-технологий и поучаствовать в мастер-классах от наставников и их подопечных», – говорится в сообщении.

Пришедших ожидают экскурсия по музею науки и знакомство с инструментальным парком новых технологий в хайтеке.

Адрес Кванториума: городской округ Королев, улица Пионерская, дом №34. Телефон: 8(495)516-64-68.