РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 мар. В подмосковных Люберцах в воскресенье пройдет первенство городского округа по настольному теннису, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого марта в 10:00 во Дворце спорта «Триумф» пройдет первенство городского округа Люберцы по настольному теннису. Дворец спорта находится по адресу: улица Смирновская, дом №4», – говорится в сообщении.

Первенство проводится в трех возрастных категориях: 2007 год рождения и младше, 2005-2006 годы рождения, 2004 и старше. Участникам необходимо обязательно иметь форму – шорты, футболку темного цвета, сменную спортивную обувь.

«Приглашаем всех желающих принять участие и поддержать спортсменов», – заключается в сообщении.