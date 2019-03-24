РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 мар. Церемонию закрытия муниципального фестиваля «Театральная весна» в подмосковном Красногорске проведут в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы управления по культуре и делам молодежи городского округа.

«Двадцать четвертого марта в ДК «Подмосковье» состоится официальная церемония закрытия ХХI Театрального фестиваля городского округа Красногорск «Театральная весна – 2019». В 12:00 во Дворце культуры состоится торжественное награждение победителей и участников фестиваля», – говорится в сообщении.

В рамках церемонии закрытия театрального фестиваля в 12:30 пройдет показ музыкального спектакля «Короли улиц» театральной студии «Музыкально-драматическая мастерская Д. Коршуновой» АНО КПЦ «Красногорская филармония», режиссеры: Д. Коршунова, А. Тарасов и А. Краковский. А в 17:00 состоится показ драматического спектакля «Три сестры» народного коллектива «Шоу-театр «Максимум» КЦ «Красногорье», режиссер М. Иванов.

«Приглашаем всех жителей и гостей городского округа Красногорск 24 марта в ДК «Подмосковье»! Вход свободный», – заключается в сообщении.