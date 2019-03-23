РИАМО - 23 мар. Артисты бродвейских мюзиклов проведут в Москве бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу и хореографии, для участия в которых нужно пройти кастинг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 13 по 24 апреля в Москве будут работать творческие мастерские бродвейских артистов и режиссеров-постановщиков. Чтобы принять в них участие, нужно пройти кастинг. Попробовать свои силы могут как профессиональные актеры, так и любители театрального искусства», – говорится в сообщении.

Американские артисты и режиссеры-постановщики научат актерскому мастерству, вокалу и хореографии участников, прошедших отбор.

Мастер-классы проведут режиссер Гордон Гринберг, актер и хореограф Тайлер Хайнс, хореограф Виктор Джексон, педагог по вокалу и актерскому мастерству Николас Родригес, актер и педагог по актерскому мастерству Мэттью Скотт, музыкальный руководитель Балинт Варга. А также специальные гости – композитор Стивен Флаэрти и автор текстов Линн Аренс, которые принимали участие в создании мюзиклов «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки», «Сюссикл».

Учащиеся вместе с наставниками подготовят два театрализованных шоу в формате кабаре, которые представят 24 апреля на сцене Московского дворца молодежи. Лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта из числа учеников, смогут отправиться на Бродвей и представить Россию на гала-концерте.

Кроме того, запланированы встречи со студентами театральных учебных заведений, журналистами, искусствоведами, театральными деятелями и всеми желающими.

«Мы хорошо знаем, что талант и желание необходимы, но недостаточны для настоящего профессионала. Нужны знания, навыки, опыт и ежедневная работа. Ставшие традицией ежегодные бесплатные двухнедельные творческие мастерские – это возможность испытать на себе радость творчества и достижения красивого результата посредством изнурительной, но потрясающе интересной работы под руководством тех, для кого настоящие бродвейские подмостки – жизнь», – рассказал театральный продюсер Дмитрий Богачев.

Он уточнил, что за три года в работе мастерских поучаствовали более 300 артистов.