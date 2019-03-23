РИАМО - 23 мар. В столичном культурном центре «ЗИЛ» пройдет конкурс современного танца «Смотр 1.0», в котором примут участие молодые танцовщики и хореографы, коллективы современного танца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках конкурсной программы 14 апреля участники представят свои постановки. Зрители смогут узнать о тенденциях в области современного танца», – говорится в сообщении.

В экспертный совет конкурса вошли член Международного совета по танцу Александр Абриталин, хореографы Александр Могилев, Лика Шевченко и Софья Гайдукова.

Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдут 27 апреля. Лауреатам и дипломантам вручат призы. В этот день всех желающих также пригласят принять участие в образовательной программе, которая будет включать бесплатные мастер-классы и дискуссии. Их проведут мировые эксперты в области современного танца.