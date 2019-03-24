РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 мар. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет V фестиваль практической психологии «МОСТ PRO 2019», на котором все желающие смогут получить бесплатные консультации, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Юбилейный V фестиваль практической психологии «МОСТ PRO 2019» пройдет в усадьбе «Ивановское» на улице Парковая, дом №1, начало в 11:00.

« Можно будет знакомиться с психологическими центрами Подольска, смотреть презентации программ и тренингов, обучающих программ, участвовать в круглых столах, слушать лекции. Посетители смогут воспользоваться бесплатными консультациями психологов. Во время фестиваля в фойе будет работать буфет, пройдут мастер-классы для детей и взрослых», – говорится в сообщении.

Фестиваль практической психологии «МОСТ 2019» – это благотворительный проект профессиональной ассоциации психологов Подольска «Содружество». Его проводят уже пятый год, и за это время он полюбился многим жителям Подольска и гостям города. Фестиваль «МОСТ» – это праздник знаний, общения, знакомства с разными направлениями современной практической психологии, ее возможностями и конкретными адресами в Подольске, где можно получить профессиональную психологическую помощь.

Символом фестиваля выбран мост, так как он отражает главную задачу фестиваля – соединять и интегрировать. Соединение противоположных берегов, людей, знаний благодаря возведению мостов является важной способностью человека и функцией, дающей путь к новым возможностям. Подробнее о фестивале можно узнать на сайте: https://psychologi-podolska.ru/.