РИАМО – 23 мар. Подмосковная спортсменка Карина Черевань стала второй на Кубке мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева», который проходил с 22 по 23 марта в Москве в «Лужниках», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 самбистов из 33 стран мира.

«Среди женщин в весовой категории до 60 килограммов серебряную медаль в копилку сборной команды России принесла подмосковная самбистка Карина Черевань. Карина уверенно прошла предварительные схватки, но в финале уступила представительнице Белоруссии», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, сейчас самбо набирает обороты популярности, в перспективе этот вид спорта может войти в олимпийскую программу.

«В Подмосковье есть квалифицированные тренеры и талантливые спортсмены. Наш резерв набирается опыта и растет профессионально. Блестящее выступление Карины Черевань тому подтверждение. Она одна из лучших в мире по дзюдо и джиу-джитсу. Теперь показывает хороший уровень и в самбо», – сказал Терюшков.

Он уточнил, что в регионе работают 30 отделений по самбо, где занимаются спортсмены разных возрастов. В областных секциях тренируются более 2,5 тысячи человек, которых готовят 93 профессиональных тренера.

«В начале марта в Мытищах проходил Всероссийский форум «Дни самбо в Подмосковье». Эта работа ведется для того, чтобы этот вид спорта развивался, а спортсмены могли заниматься в комфортных условиях», – дополнил министр.