РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Академия танцевального искусства «Контраст» из подмосковного Королева взяла 5 высших наград и Гран-при на конкурсе «Планета искусств» в Калининграде, сообщила «РИАМО в Королеве» хореограф академии Анна Черноокова.

«Победили номера: в постановке Заидовой Мариам: трио «Сестры» и соло Филипчик Ксении «Богомол», «Временно вне времени» постановщик - Венедиктова Алина, «Пилигримы» постановщик - Глухов Павел, «Люди в системе - «Консервный ряд» постановщик - Черноокова Анна. Все остальные группы заняли звание Лауреатов 1, 2 и 3 степени», - сказала хореограф.

Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств» направлен на укрепление творческих связей между российской культурой и искусством других стран. Дети из разных стран и городов встречаются для обмена творческими достижениями, общения, международной творческой дружбы и участия в конкурсе на лучший коллектив в своем жанре.





