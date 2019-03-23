РИАМО - 23 мар. В Солнечногорске масштабным флешмобом отметили пятилетнюю годовщину возрождения комплекса «Готов к труду и обороне», свыше 500 жителей округа на Советской площади выстроились в аббревиатуру «ГТО» и совершили обязательный норматив комплекса – прыжок в длину с места, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

Суммарный результат прыжков участников флешмоба составил 9350 метров.

«В юбилейный для всей страны год возрождения ГТО в Солнечногорье откроем современный центр тестирования на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Также в планах проведение масштабных фестивалей ГТО, разработка системы поощрения для сотрудников предприятий, прошедших испытания комплекса, привлечение к популяризации ГТО на территории округа медийных лиц», – прокомментировал глава Солнечногорского района Владимир Слепцов.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возрожден в 2014 году приказом президента РФ Владимира Путина. За это время испытания ГТО выполнили более 10 тысяч солнечногорцев, порядка тысячи из них – на золотой знак отличия.