РИАМО - 23 мар. В деревне Кореньки городского округа Клин в одном из домов обнаружили труп человека 1969 года рождения, позже по подозрению в этом преступлении задержали жительницу Тверской области, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области гражданка 1981 года рождения, зарегистрированная по адресу: Тверская область, Андреапольский район, деревня Дмитрово», – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.