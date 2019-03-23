РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске в субботу прошел Ветеранский турнир по футболу памяти Михаила Караховского, первое место заняла команда «Авангард», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир прошел в субботу на базе физкультурно-спортивного комплекса «Ирида».



«В Ветеранском турнире приняли участие четыре сборные: «Авангард», «Клуб любителей», «Пахра» и «ПЖИ-Ритуал», возраст игроков 45 лет и старше. Первое место - у команды «Авангард», второе - «Пахра», третье - «ПЖИ-Ритуал», - говорится в сообщении.

Караховский стоял у истоков создания Подольской федерации футбола в начале 2000-х, создал движение ветеранского футбола в городе, тренировал сборную ветеранов Подольска, продвигая ее на турниры уровня первенства России.