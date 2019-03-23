РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске определили победителей Комплексной спартакиады по баскетболу, победила команда микрорайона Шепчинки, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (23 марта - ред.) в спортивном зале ДК «Октябрь» завершились финальные игры по баскетболу в рамках III Комплексной спартакиады по месту жительства городского округа Подольск. Сборные районов округа боролись за звание сильнейшей команды в данном виде спорта. Первое место заняла команда микрорайона Шепчинки», - говорится в сообщении.

Второе место у команды микрорайона Весенний, третье - микрорайона Ивановское. Победителей поздравили и пригласили принять участие в следующих соревнованиях по баскетболу.