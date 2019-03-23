РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Студент колледжа Технологического университета Владимир Селиванов из Подмосковного Королева стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в номинации «Ракетно-космическая техника», сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

«Уровень образования определяет наше будущее. Для подготовки кадров, готовых продолжать дело великих ученых и конструкторов нашего города, в Королеве созданы все условия. Наши дети имеют возможность бесплатно заниматься в Кванториуме, где можно развить инженерные способности ребенка, учиться в Технологическом университете, который входит в топ-100 лучших вузов страны», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета также поздравил Селиванова с победой и пожелал ему не останавливаться в научной деятельности и внести свой вклад в развитие Королева, Подмосковья и всей страны.