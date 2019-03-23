РИАМО – 23 мар. Сборная России стала лидером медального зачета по итогам чемпионата мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама, сообщает РИА Новости.

«Российские фигуристы завоевали в Сайтаме пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Второй стала команда США (1, 0, 2), третье место поделили команды Китая и Франции (по одной золотой награде)», – говорится в сообщении.

В женском одиночном катании победила россиянка Алина Загитова. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми среди спортивных пар. Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов также завоевали серебро. Бронза у Евгении Медведевой и спортивной пары Натальи Забияко и Александра Энберта.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года проходит в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Соревнования проходят в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.