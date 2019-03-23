РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 мар. В подмосковном Подольске пропала 14-летняя Дарья Мамокина, о ней ничего не известно с 28 февраля текущего года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал подросток Дарья Мамокина 2004 года рождения, с 28 февраля ее местонахождении неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые», – говорится в сообщении.

Была одета в розовую куртку, черные или темно-зеленые брюки, черные ботинки на платформе с металлическими вставками, розовую шапку «кошачьи ушки». С собой у нее был черный рюкзак с аппликацией (ярко-желтые глаза).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112». Нужна помощь добровольцев.