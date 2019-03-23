РИАМО - 23 мар. Супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер Бари Алибасов рассказал, что артистка находится на обследовании в больнице, осложнений не было, сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».

Ранее ряд СМИ сообщал, что у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги и она лежит в больнице.

«Ноги у Лидии Николаевны болят давно. К счастью, никаких осложнений в последнее время с ними не произошло. Да, она находится в больнице на обследовании. Четыре раза в год Лидия Николаевна обследуется в условиях стационара. Спасибо за беспокойство», – сказал Алибасов.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актриса известна по ролям в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим.

В 2018 году она вышла замуж в пятый раз за Алибасова.