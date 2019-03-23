РИАМО - 23 мар. В новой Москве два человека пострадали при падении с высоты, их эвакуировали в больницы санитарные вертолеты, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Экипажи двух дежурных санитарных вертолетов Московского авиационного центра почти одновременно вылетели по вызовам в ТиНАО, где пострадало два человека от падения с высоты. Экипаж одного вертолета эвакуировал пострадавшего мужчину из Щербинки, улица Театральная 8. Экипаж второго санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего мужчину из Щапово», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения столицы в сопровождении авиамедицинских бригад.