РИАМО – 23 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» ответит на вопросы пользователей 29 марта, желающие уже могут направить свои вопросы, сообщается на странице официальной группы «#VKLive c Дмитрием Медведевым».

«Председатель правительства РФ в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства», – говорится в сообщении.

Пользователи уже могут направить свои вопросы в личные сообщения группы «#VKLive c Дмитрием Медведевым».