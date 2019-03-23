РИАМО – 23 мар. Метростроители завершили строительство левого тоннеля до станции «Стромынка», работы на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) идут полным ходом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Закончили строительство левого тоннеля до станции «Стромынка» на северо-востоке БКЛ. <…> Щит прошел над участком Арбатско-Покровской линии, под Сокольнической веткой и рекой Яуза. Во время работ строители мониторили конструкции мосметро и сооружения на поверхности», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время сооружение тоннелей на перегоне от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро выполнено на 91%, пройдено 2565 погонных метров.

Станция «Стромынка» будет расположена рядом со входом в «Сокольники». Благодаря станции миллионы москвичей смогут быстрее добираться до парка. Местные жители получат десятки новых маршрутов перемещения по городу, например, они смогут быстрее добираться до «Москва-Сити».

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» начали в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 километра с пятью станциями: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо «Нижегородское».

Строительство участка «Авиамоторная» – «Лефортово» планируют завершить в 2019 году, участка «Лефортово» – «Рубцовская» – в 2020 году, «Рубцовская» – «Савеловская» – в 2021-2022 годах.