РИАМО - 23 мар. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, во всех странах есть государственные учреждения, занимающиеся культурой, так он прокомментировал призыв музыканта Сергея Шнурова «разогнать» Минкультуры России, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер группы «Ленинград» и с недавнего времени член Общественного совета при комитете по культуре Госдумы Сергей Шнуров, выступая на парламентских слушаниях по концепции закона «О культуре», предложил упразднить министерство культуры РФ. По его словам, ни в какой «нормальной» стране нет министерства культуры. Он также предостерег депутатов и общественность от регламентирования культуры с помощью законов.

«Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», – сказал Мединский.

В конце февраля Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, как и писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон.