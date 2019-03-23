РИАМО – 23 мар. Арбитражный суд Московской области обязал снести торговый центр «Зеленопарк» в подмосковном Солнечногорске, прилегающую к нему автомобильную парковку, резервуары и здание котельной, соответствующее решение опубликовано на сайте картотеки арбитражных дел.

«АО «Мостранснефтепродукт» (после смены наименования – АО «Транснефть – Верхняя Волга») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» с требованиями о признании самовольными постройками и об обязании в тридцатидневный срок со дня вступления судебного акта в законную силу осуществить снос объектов: торгово-развлекательный центр «МТРК «Зеленопарк» и прилегающую к нему автомобильную парковку», – говорится в решении суда.

Иск также касался пяти резервуаров и здания котельной, двух канализационных коллекторов с проходящими через них трубопроводами, и бетонного забора. Все объекты находятся в поселке Ржавки Солнечногорска.

В качестве ответчика также была привлечена компания «Ашан». В качестве соистца по делу привлечено ООО «Газпром трансгаз Москва».

«В обоснование предъявленного искового заявления истцами АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ООО «Газпром трансгаз Москва» указано, что возведенный ответчиком КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» торговый центр (МТРК) расположен в границах охранной зоны магистральных газопроводов и нефтепродуктопровода, относящихся к кольцевому МНПП, который является опасным производственным объектом», – уточняется в документе.

Суд обязал КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» и ООО «Ашан» в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта снести торговый центр, автомобильную парковку, пять резервуаров и здание котельной, бетонное ограждение.

«Взыскать с КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» и ООО «Ашан» в пользу АО «Транснефть – Верхняя Волга» расходы по оплате госпошлины в размере по 3 тысячи рублей с каждого. Взыскать с КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» и ООО «Ашан» в пользу ООО «Газпром трансгаз Москва» расходы по оплате госпошлины в размере по 3 тысячи рублей с каждого», – добавляется в решении суда.

По решению суда, с «Лидком Инвестментс Лимитед» и «Ашана» в пользу ООО «Стройэкспертиза» взыщут по 120 тысяч рублей за расходы на проведение судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Московской области.