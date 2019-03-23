РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В подмосковном Королеве прошел первый весенний субботник, в нем приняли участие около 250 сотрудников управляющих компаний и предприятий благоустройства, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Проведены работы по рыхлению снега, удалению наледи, ликвидации скоплений воды в местах подтоплений, уборке территорий от мусора и листвы.

«Открыли традиционный весенний месячник по благоустройству первым субботником. Приведение в порядок Королева начали с дворовых территорий и пешеходных зон. В работах по очистке города приняли участие порядка 250 сотрудников управляющих компаний и предприятий благоустройства», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.