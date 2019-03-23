РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Первый открытый фестиваль по мини-футболу «Весна-2019» проходит в подмосковном Королеве, в нем участвуют семь команд из Королева, Ивантеевки, Пушкина, Мытищ и Москвы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Турнир проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе школы №7.

«Очень интересный турнир. Принимают участие семь команд, которые разделены на две подгруппы: в одной три команды, в другой – четыре. Команды, занявшие призовые места в своих подгруппах, между собой разыгрывают финальный кубок. Для детей это очень важно, чтобы они понимали, что такое команда, что они имеют ответственность друг за друга. Турниры в этом очень помогают», – сказал тренер команды «Легион» из Ивантеевки Борис Бондарев.

Организаторы турнира – комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева и городская федерация футбола.

В фестивале принимают участие спортсмены 9-10 лет. На поле встретились три команды из Королева «Металлист», «Металлист-2» и «Академия Семенова»; «Легион» из Ивантеевки; «ДЮСШОР» из Пушкина; «МАУ Спорт» из Мытищ и «Академия Cirilo Futsal» из Москвы.