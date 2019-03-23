РИАМО - 23 мар. В результате массового конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы на улице Карьер пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили, остальные участники инцидента задержаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Конфликт между двумя группами граждан произошел 22 марта на территории бизнес-центра на улице Карьер, причиной послужил спор хозяйствующих субъектов.

«В результате конфликта одному из участников причинили ранение из травматического оружия, еще одному нанесли телесные повреждения. Оба пострадавших нарядами скорой медицинской помощи доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены», – говорится в сообщении.

Остальных участников инцидента задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.