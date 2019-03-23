РИАМО - 23 мар. На базе питомника Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья откроется сафари-парк с гостиницей для посетителей, также планируется открыть хоспис с кладбищем для домашних животных, сообщает ТАСС.

«У нас есть идея создания на базе питомника (в Волоколамском районе Московской области – ред.) многофункционального комплекса с возможностями как для животных, так и для людей. С одной стороны, планируем открыть сафари-парк, это заложено в концепцию развития Московского зоопарка до 2025 года, сейчас проект проходит этапы согласования», – сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что здесь будет работать гостиница для временного пребывания посетителей.

Также на территории питомника планируют открыть хоспис с кладбищем для домашних животных.

«Сегодня в регионах практически отсутствуют стационары, где можно оставить неизлечимо больное животное, зверьков часто выбрасывают на улицу. У нас они будут находиться под строгим ветеринарным контролем», – отметила Акулова.

Директор зоопарка добавила, что сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию первый в истории Московского зоопарка крематорий для животных.